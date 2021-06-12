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Теплые летние грозы пройдут по всей Украине

Суббота, 12 июня 2021, 13:57

В воскресенье и в понедельник в Украине ожидаются дожди, грозы и шквалы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью 13 июня в западных областях значительные, в Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях умеренные дожди, на остальной территории без осадков. Днём в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе и юго-западе страны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 18°. Днём 18-23°, в южной части, восточных и местами центральных областях 22-27°.

В Карпатах ночью сильные, днём умеренные дожди, температура воздуха ночью 6-11°, днём 10-15°.

 

В Киеве – ночью без осадков, днём кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 13-15°, днём 19-21°.

В понедельник, 14 июня, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, днём в южных и центральных областях при грозах в отдельных районах град.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днём 15-20°. На остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днём 19-24°, в восточной части 22-27°.

 

В Киеве в понедельник местами кратковременные дожди, грозы; температура воздуха ночью 12-14°, днём 21-23°.

12 июня на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях 18-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Темы: погода


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