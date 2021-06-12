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Чорногорія просить допомоги ЄС, щоб повернути кредит Китаю

Субота, 12 червня 2021, 14:29
Чорногорія просить допомоги ЄС, щоб повернути кредит Китаю

Чорногорія веде консультації з Єврокомісією та готується до масштабної приватизації заради того, щоб повернути Китаю кредит, залучений у 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У 2014 році Чорногорія запозичила у Китаю $944 млн для  фінансування 41-кілометрової ділянки автошляху до кордону із Сербією. Автошлях мав бути  побудований до2019 року, однак через пандемії завершення проекту було перенесено на осінь нинішнього року.

Автошлях мав стати частиною великої транспортної магістралі довжиною 163 км, проте Сербія не поспішає із аналогічними роботами на своїй території. Через це противники нинішнього президента Міло Джукановича, який в статусі прем’єра підписав угоду з Китаєм, називають її "дорогою в нікуди". Також цей проект критикували у МВФ та Світовому банку.

Цей кредит може стати проблемою для здобуття Чорногорією членства у ЄС – країна-кандидат має дотримуватися жорсткої фінансової дисципліни.

Як зазначає Reuters, новий чорногорський уряд обговорює з Єврокомісією різні шляхи вирішення цієї проблеми. Однак варіант реструктуризації боргу не був підтриманий Пекіном.

Наразі, Єврокомісія чекає пропозицій від Німецького кредитного банку реконструкції, Французького агентства розвитку, а також італійського державного кредитора CDP – ці державні установи можуть надати фінансову допомогу Чорногорії.

Також чорногорська влада готує масштабний аудит державного майна – приватизація розглядається як можливий варіант вирішення проблеми.  

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧорногоріяЄСКитай
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