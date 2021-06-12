Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чорногорія просить допомоги ЄС, щоб повернути кредит Китаю

Субота, 12 червня 2021, 14:29

Чорногорія веде консультації з Єврокомісією та готується до масштабної приватизації заради того, щоб повернути Китаю кредит, залучений у 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У 2014 році Чорногорія запозичила у Китаю $944 млн для  фінансування 41-кілометрової ділянки автошляху до кордону із Сербією. Автошлях мав бути  побудований до2019 року, однак через пандемії завершення проекту було перенесено на осінь нинішнього року.

Автошлях мав стати частиною великої транспортної магістралі довжиною 163 км, проте Сербія не поспішає із аналогічними роботами на своїй території. Через це противники нинішнього президента Міло Джукановича, який в статусі прем’єра підписав угоду з Китаєм, називають її "дорогою в нікуди". Також цей проект критикували у МВФ та Світовому банку.

Цей кредит може стати проблемою для здобуття Чорногорією членства у ЄС – країна-кандидат має дотримуватися жорсткої фінансової дисципліни.

Як зазначає Reuters, новий чорногорський уряд обговорює з Єврокомісією різні шляхи вирішення цієї проблеми. Однак варіант реструктуризації боргу не був підтриманий Пекіном.

Наразі, Єврокомісія чекає пропозицій від Німецького кредитного банку реконструкції, Французького агентства розвитку, а також італійського державного кредитора CDP – ці державні установи можуть надати фінансову допомогу Чорногорії.

Також чорногорська влада готує масштабний аудит державного майна – приватизація розглядається як можливий варіант вирішення проблеми.  

Теми: ЧорногоріяЄСКитай


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Саміт G7: Байден провів зустріч з Меркель

Окупанти назвали єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою

фото, відеоЄвро-2020: футболіст Еріксен знепритомнів під час гри Данія-Фінляндія

У Міноборони пояснили, як використають військову допомогу США в розмірі $150 млн

Covid у РФ: кількість хворих росте, у Москві – рекордні показники й карантин

Байден після переговорів з Путіним вийде до преси один

Усі новини...
Чорногорія
Президент Європарламенту закликав прийняти Західні Балкани у ЄС
Москва отримала дані агентів ЦРУ через витік у Чорногорії – ЗМІ
Президент Чорногорії пропонує закрити в’їзд для людей без ПЛР-тесту
Останні новини
23:11
Байден та Макрон зустрілися на саміті G7
22:39
Саміт G7: Байден провів зустріч з Меркель
21:57
Батьки Романа Протасевича просять Меркель допомогти визволити сина
21:21
Окупанти назвали єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою
20:49
Очільниця ОБСЄ їде на Донбас
20:08
фото, відеоЄвро-2020: футболіст Еріксен знепритомнів під час гри Данія-Фінляндія
19:50
Європейська прокуратура розслідуватиме справу прем’єра Чехії
19:29
У Міноборони пояснили, як використають військову допомогу США в розмірі $150 млн
19:14
Південнокорейська компанія планує будівництво заводу в Україні
18:56
Німецькі "Зелені" офіційно висунули Бербок кандидаткою у канцлери
Усі новини...