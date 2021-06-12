Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Черногория просит помощи ЕС, чтобы вернуть китайский кредит

Суббота, 12 июня 2021, 14:29
Черногория просит помощи ЕС, чтобы вернуть китайский кредит

Черногория ведет консультации с Еврокомиссией и готовится к масштабной приватизации ради возвращения Китаю кредита, привлеченного в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В 2014 году Черногория позаимствовала у Китая $ 944 млн для финансирования 41-километрового участка автодороги до границы с Сербией. Автодорога должен был быть построен до 2019 года, однако из-за пандемии завершение проекта было перенесено на осень нынешнего года.

Автодорога должна была стать частью крупной транспортной магистрали длиной 163 км, однако Сербия не спешит с аналогичными работами на своей территории. Поэтому противники нынешнего президента Мило Джукановича, который в статусе премьера подписал соглашение с Китаем, называют ее "дорогой в никуда". Также этот проект критиковали в МВФ и Всемирном банке.

Этот кредит может стать проблемой для получения Черногорией членства в ЕС - страна-кандидат должна придерживаться жесткой финансовой дисциплины.

Как отмечает Reuters, новое черногорское правительство обсуждает с Еврокомиссией различные пути решения этой проблемы. Однако вариант реструктуризации долга не был поддержан Пекином.

Сейчас Еврокомиссия ждет предложений от Немецкого кредитного банка реконструкции Французского агентства развития, а также итальянского государственного кредитора CDP - эти государственные учреждения могут предоставить финансовую помощь Черногории.

Также черногорские власти готовит масштабный аудит государственного имущества - приватизация рассматривается как возможный вариант решения проблемы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧерногорияЕСКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Черногория
Министр обороны Германии хочет ускорить закупку боеприпасов для армии – СМИ
На парламентских выборах в Черногории лидирует проевропейское движение "Европа сейчас"
Новоизбранный президент Черногории принял присягу, вспомнив войну в Украине
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: