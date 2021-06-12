У Києві вантажівка звалила опору ЛЕП: на Лівому березі можливі перебої

У Києві на вулиці Пухівській автомобіль ГАЗ в'їхав у опору лінії електропередач, внаслідок чого сталося аварійне відключення мережі "ТЕЦ-6", що живить Лівий берег Києва.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі, патрульна поліція Києва

Деталі: Як повідомляють ДТЕК Київські електромережі, о 9 ранку сталося аварійне відключення транзитної високовольтної мережі 110 кВ "ТЕЦ-6".

Дослівно: "Наші спеціалісти наразі займаються оперативними перемиканнями на інші лінії, щоб розпочати ремонт аварійної. Побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти Лівого берега зі світлом.

Відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів. У разі необхідності відключення клієнтів для виконання робіт ми будемо інформувати додатково".

Більше деталей: Як повідомляє патрульна поліція Києва, аварія сталася на вулиці Пухівській під час буксирування автомобіля ГАЗ із застосуванням жорсткого зчеплення. Останній відірвався та в'їхав у опору лінії електропередач і суттєво її пошкодив.

Внаслідок ДТП стався обрив дротів під напругою. Вулицю перекрито в обох напрямках.