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В Киеве грузовик свалил опору ЛЭП: на Левом берегу возможны перебои

Суббота, 12 июня 2021, 15:38
патрульная полиция Киева

В Киеве на улице Пуховской автомобиль ГАЗ въехал в опору линии электропередач, в результате чего произошло аварийное отключение сети "ТЭЦ-6", питающий Левый берег Киева.

Источник: ДТЭК Киевские электросети, патрульная полиция Киева

Детали: Как сообщают ДТЭК Киевские электросети, в 9 утра произошло аварийное отключение транзитной высоковольтной сети 110 кВ "ТЭЦ-6".

Дословно: "Наши специалисты сейчас занимаются оперативным переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной. Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега со светом.

Восстановительные работы продлятся в течение двух дней. В случае необходимости отключения клиентов для выполнения работ мы будем информировать дополнительно".

Больше деталей: Как сообщает патрульная полиция Киева, авария произошла на улице Пуховской во время буксировки автомобиля ГАЗ с применением жесткого сцепления. Последний оторвался и въехал в опору линии электропередач и существенно ее повредил.

В результате ДТП произошел обрыв проводов под напряжением. Улица перекрыта в обоих направлениях.

Украинская правда
Темы: КиевДТП


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