В Киеве грузовик свалил опору ЛЭП: на Левом берегу возможны перебои
В Киеве на улице Пуховской автомобиль ГАЗ въехал в опору линии электропередач, в результате чего произошло аварийное отключение сети "ТЭЦ-6", питающий Левый берег Киева.
Источник: ДТЭК Киевские электросети, патрульная полиция Киева
Детали: Как сообщают ДТЭК Киевские электросети, в 9 утра произошло аварийное отключение транзитной высоковольтной сети 110 кВ "ТЭЦ-6".
Дословно: "Наши специалисты сейчас занимаются оперативным переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной. Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега со светом.
Восстановительные работы продлятся в течение двух дней. В случае необходимости отключения клиентов для выполнения работ мы будем информировать дополнительно".
Больше деталей: Как сообщает патрульная полиция Киева, авария произошла на улице Пуховской во время буксировки автомобиля ГАЗ с применением жесткого сцепления. Последний оторвался и въехал в опору линии электропередач и существенно ее повредил.
В результате ДТП произошел обрыв проводов под напряжением. Улица перекрыта в обоих направлениях.