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G7 створить проєкт на противагу китайському "Один пояс, один шлях"

Субота, 12 червня 2021, 15:48

Велика сімка має намір кинути виклик китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", створивши фонд підтримки інфраструктурних проєктів для країн, що розвиваються.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, на цю мету, за словами високопоставленого чиновника в адміністрації президента США Джо Байдена,  планується витратити "кілька трильйонів доларів".  

Американський чиновник, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності, заявив, що США також будуть підштовхувати інших лідерів G7 до "конкретних дій щодо примусової праці" в Китаї, а також включити критику Пекіна в остаточне комюніке нинішнього саміту Сімки.

"Тут мова йде не лише про протистояння чи боротьбу з Китаєм. Але до цього часу ми не пропонували позитивної альтернативи, яка відображає наші цінності, наші стандарти та наш спосіб ведення бізнесу",- зазначає він.

Нагадаємо, реалізація проєкт "Один пояс, один шлях" розпочалась Китаєм у 2013 році та включає в себе інвестування в інфраструктурні проєкти, в першу чергу - у країнах Азії та Європи. Відповідну угоду про співпрацю Китай уклав із понад сотнею країн.

Цей проєкт суттєво розширить економічний та політичний вплив КНР, що викликає стурбованість у США та деяких інших країнах. 

Зокрема, Джо Байден вже озвучував ідеї про створення інфраструктурного проєкту на противагу китайському. "Ми повинні мати схожу ініціативу, яка б надійшла від демократичних держав і допомагала розвиватися громадам по всьому світу, які справді потребують допомоги", - заявляв президент США у березні.

Теми: G7Китай


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