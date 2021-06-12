Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

G7 создаст проект в противовес китайскому "Один пояс, один путь"

Суббота, 12 июня 2021, 15:48

Большая семерка намерена бросить вызов китайской инициативе "Один пояс, один путь", создав фонд поддержки инфраструктурных проектов для развивающихся стран.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, на эти цели, по словам высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена, планируется потратить "несколько триллионов долларов".

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что США также будут подталкивать других лидеров G7 к "конкретным действиям по принудительному труду" в Китае, а также включить критику Пекина в окончательное коммюнике нынешнего саммита Семерки.

"Здесь речь идет не только о противостоянии или борьбе с Китаем. Но до сих пор мы не предлагали положительной альтернативы, которая отражает наши ценности, наши стандарты и наш способ ведения бизнеса", - отмечает он.

Напомним, реализация проекта "Один пояс, один путь" началась Китаем в 2013 году и включает в себя инвестирование в инфраструктурные проекты, в первую очередь - в странах Азии и Европы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве Китай заключил с более чем с сотней стран.

Этот проект, существенно расширяющий экономическое и политическое влияние КНР, вызывает обеспокоенность в США и некоторых других странах.

В частности, Джо Байден уже озвучивал идеи о создании инфраструктурного проекта в противовес китайскому. "Я предложил, что мы должны иметь похожую инициативу, которая поступила бы от демократических государств и помогала бы развиваться общинам по всему миру, которые действительно нуждаются в помощи", - заявлял президент США в марте.

Темы: G7Китай


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден провел встречу с Меркель

Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой

фото, видеоЕвро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия

В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн

Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин

Байден после переговоров с Путиным выйдет к прессе один

Все новости...
G7
G7 планирует подарить 1 млрд доз вакцин бедным странам
Мишель: Россия станет одной из главных тем встречи лидеров G7
Послы G7 приветствуют проект реформы СБУ: призывают Раду принять его
Последние новости
22:39
Байден провел встречу с Меркель
21:57
Родители Романа Протасевича просят Меркель помочь освободить сына
21:21
Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой
20:49
Руководительница ОБСЕ едет на Донбасс
20:08
фото, видеоЕвро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия
19:50
Европейская прокуратура будет расследовать дело премьера Чехии
19:29
В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн
19:14
Южнокорейская компания планирует строительство завода в Украине
18:56
Немецкие "Зеленые" официально выдвинули Бербок кандидатом в канцлеры
18:39
Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин
Все новости...