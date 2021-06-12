G7 создаст проект в противовес китайскому "Один пояс, один путь"

Большая семерка намерена бросить вызов китайской инициативе "Один пояс, один путь", создав фонд поддержки инфраструктурных проектов для развивающихся стран.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, на эти цели, по словам высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена, планируется потратить "несколько триллионов долларов".

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что США также будут подталкивать других лидеров G7 к "конкретным действиям по принудительному труду" в Китае, а также включить критику Пекина в окончательное коммюнике нынешнего саммита Семерки.

"Здесь речь идет не только о противостоянии или борьбе с Китаем. Но до сих пор мы не предлагали положительной альтернативы, которая отражает наши ценности, наши стандарты и наш способ ведения бизнеса", - отмечает он.

Напомним, реализация проекта "Один пояс, один путь" началась Китаем в 2013 году и включает в себя инвестирование в инфраструктурные проекты, в первую очередь - в странах Азии и Европы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве Китай заключил с более чем с сотней стран.

Этот проект, существенно расширяющий экономическое и политическое влияние КНР, вызывает обеспокоенность в США и некоторых других странах.

В частности, Джо Байден уже озвучивал идеи о создании инфраструктурного проекта в противовес китайскому. "Я предложил, что мы должны иметь похожую инициативу, которая поступила бы от демократических государств и помогала бы развиваться общинам по всему миру, которые действительно нуждаются в помощи", - заявлял президент США в марте.