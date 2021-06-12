Путін посилив захист російських силовиків від громадськості

Президент Росії Володимир Путін підписав поправки до Кримінального кодексу РФ про заходи безпеки, які стосуються посадових осіб правоохоронних чи контролюючих органів. Нововведення передбачають великі штрафи й навіть арешт за "розкриття особистих даних" силовиків та їхніх близьких.

Джерело: Радіо Свобода, Настоящее Время

Деталі: Покарання, тепер прописані російському Кримінальному кодексі, включають тюремне ув’язнення, домашній арешт, примусові роботи і великі штрафи.

Як пише "Радіо Свобода", такий крок може призвести до подальшого стримування зусиль із викриття корупції або притягнення до відповідальності російських чиновників.

Путін також підписав внесення змін до Кодексу про адміністративну відповідальність про підвищення штрафів у більш ніж 10 разів за розголошення інформації так званого обмеженого доступу. Штрафи за розголошення таких даних збільшуються до 5-10 тисяч рублів для громадян (раніше вони становили до 1 тисячі рублів) і до 40-50 тисяч рублів для посадових осіб. Штраф для юридичних осіб становитиме від 100 тисяч до 200 тисяч рублів.

Незаконні збір, передача, поширення та доступ до персональних даних російських суддів, прокурорів, слідчих, працівників органів внутрішніх справ і низки силових відомств у зв’язку з виконанням ними професійного або громадського обов’язку, а також доступ до даних їхніх близьких тягнуть за собою накладання штрафу для громадян від 20 тисяч до 40 тисяч рублів (від 7,5 до 15 тис. грн в еквіваленті).

Для посадових осіб штраф складе від 50 тисяч до 100 тисяч рублів з можливою дискваліфікацією на термін до трьох років, для індивідуальних підприємців – від 100 тисяч до 200 тисяч рублів, для юридичних осіб – від 200 тисяч до 300 тисяч рублів.