Путин усилил защиту российских силовиков от общественности

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ о мерах безопасности, которые касаются должностных лиц правоохранительных или контролирующих органов. Нововведения предусматривают крупные штрафы и даже арест за "раскрытие личных данных" силовиков и их близких.

Источник: Радио Свобода, Настоящее Время

Детали: Наказания, теперь прописанные в российском Уголовном кодексе, включают тюремное заключение, домашний арест, принудительные работы и большие штрафы.

Как пишет "Радио Свобода", такой шаг может привести к дальнейшему сдерживанию усилий по разоблачению коррупции или привлечению к ответственности российских чиновников.

Путин также подписал внесение изменений в Кодекс об административной ответственности о повышении штрафов в более чем 10 раз за разглашение информации так называемого ограниченного доступа. Штрафы за разглашение таких данных увеличиваются до 5-10 тысяч рублей для граждан (ранее они составляли до 1000 рублей) и до 40-50 тысяч рублей для должностных лиц. Штраф для юридических лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс рублей.

Незаконные сбор, передача, распространение и доступ к персональным данным российских судей, прокуроров, следователей, работников органов внутренних дел и ряда силовых ведомств в связи с выполнением ими профессионального или общественного долга, а также доступ к данным их близких влекут наложение штрафа для граждан от 20 тыс. до 40 тыс рублей (от 7,5 до 15 тыс. грн в эквиваленте).

Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет, для индивидуальных предпринимателей - от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей.