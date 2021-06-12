Відмова від препарату "Спутник V": у Словаччині пояснили причини
Уряд Словаччини не планує закуповувати нові партії "Спутника V" через низький інтерес до нього словаків.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю France 24 заявив міністр закордонних справ Словацької Республіки Іван Корчок.
За його словами, наразі у Словаччині на складі зберігається близько 200 тисяч доз російської вакцини. Проте серед населення попит на цей препарат – вкрай низький.
"Сьогодні ми бачимо, що кількість тих, хто хотів би зробити щеплення "Супутником", значно впала", - заявив міністр, прокоментувавши данні опитування, згідно з яким певна частина словаків хотіла би вакцинуватися саме "Спутником".
За його словами, зацікавленість у російській вакцині висловили лише близько 5-6 тисяч словаків.
Одна з причин цього - хоча "Спутник V" дозволений до використання у Словаччині, людей перед щепленням інформують, що ця вакцина не зареєстрована у ЄС.
Нагадаємо, уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини в країні наприкінці травня.
Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутник V".
Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.