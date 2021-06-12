Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відмова від препарату "Спутник V": у Словаччині пояснили причини

Субота, 12 червня 2021, 16:58
Відмова від препарату Спутник V: у Словаччині пояснили причини
Фото: SME/Marko Erd

Уряд Словаччини не планує закуповувати нові партії "Спутника V" через низький інтерес до нього словаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в  інтерв’ю France 24 заявив міністр закордонних справ Словацької Республіки Іван Корчок.

За його словами, наразі у Словаччині на складі зберігається близько 200 тисяч доз російської вакцини. Проте серед населення попит на цей препарат – вкрай низький.

"Сьогодні ми бачимо, що кількість тих, хто хотів би зробити щеплення "Супутником", значно впала", - заявив міністр, прокоментувавши данні опитування, згідно з яким певна частина словаків хотіла би вакцинуватися саме "Спутником".

За його словами, зацікавленість у російській вакцині висловили лише близько 5-6 тисяч словаків.

Одна з причин цього - хоча "Спутник V" дозволений до використання у Словаччині, людей перед щепленням інформують, що ця вакцина не зареєстрована у ЄС.

Нагадаємо, уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини  в країні наприкінці травня.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

"Українська правда" у Threads

Теми: СловаччинавакцинаціякоронавірусРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Словаччина
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Словаччина надасть Україні 16 САУ "Зузана" і почне спільне виробництво боєприпасів
Зеленський почав візит до Братислави
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: