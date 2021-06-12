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Отказ от препарата "Спутник V": в Словакии объяснили причины

Суббота, 12 июня 2021, 16:58
Отказ от препарата Спутник V: в Словакии объяснили причины
Фото: SME/Marko Erd

Правительство Словакии не планирует закупать новые партии российского "Спутника V" из-за низкого интерес к нему словаков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью France 24 заявил министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок.

По его словам, сейчас в Словакии на складе хранится около 200 тысяч доз российской вакцины. Однако среди населения спрос на этот препарат - крайне низкий.

"Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы сделать прививку "Спутником", значительно упало", - заявил министр, прокомментировав данные опроса, согласно которым определенная часть словаков хотела бы вакцинироваться именно "Спутником".

По его словам, заинтересованность в российской вакцине выразило лишь около 5-6 тысяч словаков.

Одна из причин этого - хотя "Спутник V" разрешен к использованию в Словакии, людей перед прививкой информируют, что эта вакцина не зарегистрирована в ЕС.

Напомним, правительство Словакии одобрило использование российской вакцины в стране в конце мая.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством "Спутника V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

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Темы: СловакиявакцинациякоронавирусРосcия
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