Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Отказ от препарата "Спутник V": в Словакии объяснили причины

Суббота, 12 июня 2021, 16:58
Фото: SME/Marko Erd

Правительство Словакии не планирует закупать новые партии российского "Спутника V" из-за низкого интерес к нему словаков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью France 24 заявил министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок.

По его словам, сейчас в Словакии на складе хранится около 200 тысяч доз российской вакцины. Однако среди населения спрос на этот препарат - крайне низкий.

"Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы сделать прививку "Спутником", значительно упало", - заявил министр, прокомментировав данные опроса, согласно которым определенная часть словаков хотела бы вакцинироваться именно "Спутником".

По его словам, заинтересованность в российской вакцине выразило лишь около 5-6 тысяч словаков.

Одна из причин этого - хотя "Спутник V" разрешен к использованию в Словакии, людей перед прививкой информируют, что эта вакцина не зарегистрирована в ЕС.

Напомним, правительство Словакии одобрило использование российской вакцины в стране в конце мая.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством "Спутника V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Темы: СловакиявакцинациякоронавирусРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСаммит G7: Байден провел встречу с Меркель

Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой

фото, видеоЕвро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия

В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн

Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин

Байден после переговоров с Путиным выйдет к прессе один

Все новости...
Словакия
В Словакии началась онлайн-регистрация для вакцинации "Спутником V"
Президент Словакии примет участие в первом саммите "Крымской платформы"
Премьер Словакии посетит Украину 28 мая
Последние новости
23:11
видеоБайден и Макрон встретились на саммите G7
22:39
фотоСаммит G7: Байден провел встречу с Меркель
21:57
Родители Романа Протасевича просят Меркель помочь освободить сына
21:21
Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой
20:49
Руководительница ОБСЕ едет на Донбасс
20:08
фото, видеоЕвро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия
19:50
Европейская прокуратура будет расследовать дело премьера Чехии
19:29
В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн
19:14
Южнокорейская компания планирует строительство завода в Украине
18:56
Немецкие "Зеленые" официально выдвинули Бербок кандидатом в канцлеры
Все новости...