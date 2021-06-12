Німецькі "Зелені" офіційно висунули Бербок кандидаткою у канцлери

З'їзд німецької партії "Союз 90 / Зелені" офіційно висунув кандидаткою у канцлери співголову політичної сили Анналену Бербок.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle, на підтримку кандидатури Бербок висловилися 678 з 688 делегатів з'їзду. Сам з’їзд відбувався онлайн.

Крім того, було визначено, що партійний список на виборах до Бундестагу разом з Бербок очолить інший співголова політичної сили - Роберт Габек.

Бербок подякувала однопартійцям за підтримку та назвала голосування проявом солідарності, вказавши також на те, що припустилася певних помилок в останні місяці.

Нагадаємо, "Зелені" номінували Бербок як кандидатку у канцлери у квітні цього року. Тоді партія захопила лідерство у симпатіях німців. Проте, за останні тижні популярність Зелених дещо знизилася. За даними опитування, проведеного на замовлення телеканалу ZDF та оприлюдненими 10 червня, блок ХДС/ХСС лідирує, маючи підтримку 28% виборців, тоді як "Зелені" - лише 22%.

Ще більший розрив фіксує опитування, проведене на замовлення каналу ARD: консерватори – 28%, " Зелені" - 20%.

Детальніше почитати про Анналену Бербок можна у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".