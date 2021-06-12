Немецкие "Зеленые" официально выдвинули Бербок кандидатом в канцлеры

Съезд немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" официально выдвинул кандидатом в канцлеры сопредседателя политической силы Анналену Бербок.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, в поддержку кандидатуры Бербок высказались 678 из 688 делегатов съезда. Сам съезд происходил онлайн.

Кроме того, было определено, что партийный список на выборах в Бундестаг вместе с Бербок возглавит другой сопредседатель политической силы - Роберт Габек.

Бербок поблагодарила однопартийцев за поддержку и назвала голосования проявлением солидарности, указав также на то, что допустила некоторые ошибки в последние месяцы.

Напомним, "Зеленые" номинировали Бербок в качестве кандидата в канцлеры в апреле этого года. Тогда партия захватила лидерство в симпатиях немцев. Однако, за последние недели популярность Зеленых несколько снизилась. По данным опроса, проведенного по заказу телеканала ZDF и обнародован 10 июня, блок ХДС / ХСС лидирует, имея поддержку 28% избирателей, тогда как "Зеленые" - лишь 22%.

Еще больший разрыв фиксирует опрос, проведенный по заказу канала ARD: консерваторы - 28%, "Зеленые" - 20%.

Подробнее почитать о Анналену Бербок можно в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет" зеленая "власть Германии".