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Європейська прокуратура розслідуватиме справу прем’єра Чехії

Субота, 12 червня 2021, 19:50
Європейська прокуратура розслідуватиме справу прем’єра Чехії

Нещодавно створена Європейська прокуратура розслідуватиме справу про конфлікт інтересів у діях прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал iDNES.

Наразі Європейська прокуратура, яка запрацювала з 1 червня, перебрала від Чехії 12 кримінальних справ щодо тяжких економічних злочинів, що мали негативний вплив на європейський бюджет.  

Серед них – і справа щодо субсидій, отриманих компанією Agrofert, засновником якої є син Бабіша. Ця компанія отримала субсидій ЄС на розвиток малого бізнесу на суму 17,5 млн. евро.

Раніше слідство по цій справі з грудня 2019 року вела чеська прокуратура.

"Вища прокуратура в Празі більше не працює в цьому питанні", - сказав Секретаріат Верховної прокуратури у Празі . При цьому там уточнюють, що команда слідчих, яка працює над цією справою, повинна залишатися незмінною.

Перехід слідства під європейську  юрисдикцію може мати значний вплив на рейтинги Бабіша та його партії ANO. Парламентські вибори у Чехії мають пройти у жовтні і наразі партія ANO займає другу сходинку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіякорупція
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