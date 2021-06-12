Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Европейская прокуратура будет расследовать дело премьера Чехии

Суббота, 12 июня 2021, 19:50

Недавно созданная Европейская прокуратура расследует дело о конфликте интересов в действиях премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал iDNES.

Сейчас Европейская прокуратура, заработала с 1 июня, приняла от Чехии 12 уголовных дел по тяжких экономических преступлений, имевших негативное влияние на европейский бюджет.

Среди них - и дело в отношении субсидий, полученных компанией Agrofert, основателей которой является сын Бабиша. Эта компания получила субсидий ЕС на развитие малого бизнеса на сумму 17,5 млн евро.

Ранее следствие по этому делу с декабря 2019 вела прокуратура Чехии.

"Высшая прокуратура в Праге больше не работает в этом вопросе", - сказал Секретариат Верховной прокуратуры в Праге. При этом там уточняют, что команда следователей, работает над этим делом, должна оставаться неизменной.

Переход следствия под европейскую юрисдикцию может иметь значительное влияние на рейтинги Бабиша и его партии ANO. Парламентские выборы в Чехии должны пройти в октябре и сейчас партия ANO занимает второе место.

Темы: Чехиякоррупция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина поддержала датского футболиста, который потерял сознание во время матча Евро-2020

фотоСаммит G7: Байден провел встречу с Меркель

Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой

фото, видеоЕвро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия

В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн

Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин

Все новости...
Чехия
Чехия в конце июня откроет границы для граждан ЕС
В США гражданку Латвии обвинили в причастности к международной хакерской группе
Лукашенко использует сталинские методы – МИД Чехии об "интервью" Протасевича
Последние новости
05:38
Страны G7 представят масштабную климатическую программу – СМИ
04:36
В Сирии больницу обстреляли ракетами, 13 погибших
03:40
На Франковщине разыскивают ребенка, которого унесло течением реки
02:57
Шкарлет о диссертации Кивы: "Ни одного возражения в МОН не поступило"
02:15
Полет в космос с Безосом продали за $ 28 миллионов
01:35
В Кабуле в результате подрыва двух автобусов погибли 7 человек
00:58
Назвали победителей Национальной кинопремии "Золота Дзиґа 2021"
00:29
Украина поддержала датского футболиста, который потерял сознание во время матча Евро-2020
23:56
Противодействие влиянию Китая: страны G7 договорились о масштабном проекте
23:53
Евро-2020: Россия без шансов проиграла Бельгии
Все новости...