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Євро-2020: футболіст Еріксен знепритомнів під час гри Данія-Фінляндія

Субота, 12 червня 2021, 20:08
Євро-2020: футболіст Еріксен знепритомнів під час гри Данія-Фінляндія

Півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу.

Джерело: повідомлення УЄФА

Деталі: Інцидент стався під час гри збірної Данії з командою Фінляндії.

В кінці першого тайму гри Еріксен впав на газон непритомний, через що матч призупинили. Коли футболіст впав, його щільно обступили партнери по команді, щоб захистити від телекамер.

Медики надали невідкладну допомогу футболістові й на ношах винесли його з поля.

Дослівно УЄФА: "Гравець доставлений в лікарню. Його стан стабілізовано".

Оновлено: Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.

 
AFP
 
EPA-EFE/Friedemann Vogel
 
Скрін "Дзеркала тижня"

Українська правда

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Теми: футболспортнадзвичайна подія
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