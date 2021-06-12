Евро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия
Суббота, 12 июня 2021, 20:08
Полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Источник: сообщение УЕФА
Детали: Инцидент произошел во время игры сборной Дании с командой Финляндии.
В конце первого тайма игры Эриксен упал на газон без сознания, из-за чего матч был приостановлен. Когда футболист упал, его плотно обступили партнеры по команде, чтобы защитить от телекамер.
Медики оказали неотложную помощь футболисту после чего на носилках унесли его с поля.
Дословно УЕФА: "Игрок доставлен в больницу. Его состояние стабилизировано".
Обновлено: После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1:0.