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Протидія впливу Китаю: країни G7 домовилися про масштабний проєкт

Субота, 12 червня 2021, 23:56

Країни "Великої сімки" на саміті у Великій Британії в суботу, 12 червня, після складних переговорів домовилися докласти спільних зусиль для протидії впливу Китаю.

Джерело: Reuters, CNN

Деталі: Лідери G7 – США, Канада, Великобританія, Німеччина, Італія, Франція та Японія мають намір продемонструвати, що найбагатші демократії світу можуть запропонувати альтернативу зростаючому впливу Китаю. Йдеться про запровадження інфраструктурного проєкту "Відновлення кращого світу" (Build Back Better World, B3W) на противагу китайській ініціативі "Один пояс, один шлях".

План "Великої сімки" передбачає укладання з країнами, що розвиваються, інфраструктурних угод для розвитку таких сфер як збереження клімату, охорона здоров’я, громадська безпека, цифрові технології і ґендерна рівність.

За підрахунками США, країни, які розвиваються, потребують загалом вкладання 40 трильйонів доларів до 2035 року за такими напрямками.

За даними Reuters, "Велика сімка" узгодила спільні позиції стосовно політики щодо Китаю у сферах торгівлі й прав людини. Президент США Джо Байден озвучив "потужні" аргументи перед лідерами "Великої сімки" щодо необхідності рішуче виступити проти "антидемократичних практик" Китаю, зокрема проти використання примусової праці у провінції Сіньцзян

Водночас, CNN із посиланням на власне анонімне джерело в Білому домі повідомляє, що лідери країн G7 згоди у китайському питанні дійшли не одразу – дискусія була напруженою. Видання зазначає, що у певний момент у кімнаті, де велися насичені переговори, навіть тимчасово вимикали інтернет.

Теми: G7КитайСША


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