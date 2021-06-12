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Противодействие влиянию Китая: страны G7 договорились о масштабном проекте

Суббота, 12 июня 2021, 23:56

Страны "Большой семерки" на саммите в Великобритании в субботу, 12 июня, после сложных переговоров договорились приложить совместные усилия для противодействия влиянию Китая.

Источник: Reuters, CNN

Детали: Лидеры G7 – США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония намерены продемонстрировать, что богатейшие демократии мира могут предложить альтернативу растущему влиянию Китая. Речь идет о реализации инфраструктурного проекта "Восстановление лучшего мира" (Build Back Better World, B3W) в противовес китайской инициативе "Один пояс, один путь".

План "Большой семерки" предусматривает заключение с развивающимися странами инфраструктурных соглашений для развития таких сфер как сохранение климата, здравоохранение, общественная безопасность, цифровые технологии и гендерное равенство.

По подсчетам США, развивающиеся страны нуждаются в общем во вложениях 40 триллионов долларов к 2035 году по указанным направлениям.

По данным Reuters, "Большая семерка" согласовала общие позиции относительно политики в отношении Китая в сферах торговли и прав человека. Президент США Джо Байден озвучил "мощные" аргументы перед лидерами "Большой семерки" о необходимости решительно выступить против "антидемократических практик" Китая, в частности против использования принудительного труда в провинции Синьцзян.

В то же время CNN со ссылкой на собственный анонимный источник в Белом доме сообщает, что лидеры стран G7 к единому мнению в китайском вопросе пришли не сразу - дискуссия была напряженной. Издание отмечает, что в определенный момент в комнате, где велись насыщенные переговоры, даже временно отключали интернет.

Темы: G7КитайСША


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