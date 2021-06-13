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Назвали переможців Національної кінопремії "Золота Дзиґа 2021"

Неділя, 13 червня 2021, 00:58
Назвали переможців Національної кінопремії Золота Дзиґа 2021

Відбулася церемонії вручення V Національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Джерело: Укрінформ

Деталі: Тріумфатором церемонії вручення V Національної кінопремії "Золота Дзиґа" стала стрічка режисера Валентина Васяновича "Атлантида".

"Атлантида" зібрала 6 статуеток "Золота Дзиґа": у номінаціях "Найкращий фільм" (продюсери Володимир Яценко, Валентин Васянович, Ія Мислицька, режисер Валентин Васянович); "Найкраща режисерська робота", імені Ю. Г. Іллєнка (Валентин Васянович), "Найкраща операторська робота" (Валентин Васянович), "Найкращий монтаж" (Валентин Васянович), "Найкраща робота художника-постановника" (Владлен Одуденко), "Найкращі візуальні ефекти" (Олексій Москаленко).

Стрічка "Погані дороги" режисерки Наталки Ворожбит перемогла у 4 номінаціях – "Найкращий сценарій" (Наталка Ворожбит), "Найкраща чоловіча роль" (Юрій Кулініч), "Найкраща чоловіча роль другого плану" (Ігор Колтовський), "Найкраща жіноча роль другого плану" (Оксана Вороніна).

"Золоту Дзигу" за найкращу жіночу роль отримала Марина Кошкіна ("Забуті").

Лауреатом нагороди "Найкращий документальний фільм" стала стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" (продюсерка Анна Капустіна, режисерка Ірина Цілик).

Нагороду в номінації "Найкращий ігровий серіал" отримав фільм "Спіймати Кайдаша" (продюсерка Людмила Семчук, режисер Олександр Тіменко).

Переможцем кінопремії в номінації "Найкраща пісня" стала "мПола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (мВіктор_Роботм), музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк.

Найкращими короткометражними фільмами стали: анімаційний фільм "Історія України за 5 хвилин" та ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова) "Бульмастиф".

У номінації "Найкраща музика" переміг Антон Байбаков ("Черкаси").

У номінації "Найкращий грим" лауреаткою премії стала Марія Петровська ("Безславні кріпаки"), "Найкращий дизайн костюмів" – Галина Отенко, Марія Керо ("Толока"), "Найкращий звук" – Ігор Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров").

Почесну премію "За внесок у розвиток українського кінематографа" отримав режисер Роман Балаян.

"Золоту Дзигу" в номінації "Відкриття року" присуджено режисерці та сценаристці Наталці Ворожбит.

Нагороду "Премія глядацьких симпатій" отримав фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" режисера Міші Кострова.

Нагадаємо: У квітні Українська кіноакадемія оприлюднила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа".

"Українська правда" у Threads

Теми: кіно
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