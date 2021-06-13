Назвали победителей Национальной кинопремии "Золота Дзиґа 2021"

Состоялась церемонии вручения V Национальной кинопремии "Золота Дзиґа".

Источник: Укринформ

Детали: Триумфатором церемонии вручения V Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" стала лента режиссера Валентина Васяновича "Атлантида".

"Атлантида" собрала 6 статуэток "Золотой Дзиґи": в номинациях "Лучший фильм" (продюсеры Владимир Яценко, Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, режиссер Валентин Васянович); "Лучшая режиссерская работа", имени Ю. Г. Ильенко (Валентин Васянович), "Лучшая операторская работа" (Валентин Васянович), "Лучший монтаж" (Валентин Васянович), "Лучшая работа художника-постановщика" (Владлен Одуденко), "Самые визуальные эффекты "(Алексей Москаленко).

Лента "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит победила в 4 номинациях - "Лучший сценарий" (Наталья Ворожбит), "Лучшая мужская роль" (Юрий Кулинич), "Лучшая мужская роль второго плана" (Игорь Колтовский), "Лучшая женская роль второго плана "(Оксана Воронина).

"Золоту Дзиґу" за лучшую женскую роль получила Марина Кошкина ("Забытые").

Лауреатом награды "Лучший документальный фильм" стала лента "Земля голубая, будто апельсин" (продюсер Анна Капустина, режиссер Ирина Целик).

Награду в номинации "Лучший игровой сериал" получил фильм "Поймать Кайдаша" (продюсер Людмила Семчук, режиссер Александр Тименко).

Победителем кинопремии в номинации "Лучшая песня" стала "мПола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова (мВиктор_Роботм), музыка – Антон Байбаков, слова - Марыся Никитюк.

Лучшими короткометражными фильмами стали: анимационный фильм "История Украины за 5 минут" и игровой фильм (им. Ю. А. Минзянова) "Бульмастиф".

В номинации "Лучшая музыка" победил Антон Байбаков ( "Черкассы").

В номинации "Лучший грим" лауреатом премии стала Мария Петровская ("Бесславные крепостные"), "Лучший дизайн костюмов" - Галина Отенко, Мария Керо ("Толока"), "Лучший звук" - Игорь Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров").

Почетную премию "За вклад в развитие украинского кинематографа" получил режиссер Роман Балаян.

"Золота Дзиґа" в номинации "Открытие года" присуждена режиссеру и сценаристке Наталье Ворожбит.

Награду "Премия зрительских симпатий" получил фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" режиссера Миши Кострова.