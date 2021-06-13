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Політ у космос із Безосом продали за $28 мільйонів

Неділя, 13 червня 2021, 02:15
Політ у космос із Безосом продали за $28 мільйонів

Право польоту на космічному кораблі New Shepard, що належить компанії Blue Origin мільярдера Джефа Безоса, продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів.

Джерело: Громадське з посиланням на пресслужбу Blue Origin

Деталі: Корабель 20 липня 2021 року здійснить перший суборбітальний космічний політ — там буде присутній і сам Безос.

В аукціоні, оголошеному 5 травня, взяли участь майже 7600 людей із 159 країн. До 19 травня приймалися закриті ставки. А в суботу, 12 червня, переможця обирали в прямому етері за найбільшим розміром ставки.

Виручені з продажу квитка кошти Blue Origin направить своїй дитячій організації Club for the Future, заснованій у 2019 році для залучення дітей до вивчення космонавтики й інженерії для розвитку космічних досліджень.

Ім’я того, хто переміг, обіцяють назвати протягом найближчих кількох тижнів. Але вже точно відомо, що на борту New Shepard будуть присутні сам Джеф Безос разом зі своїм братом Марком. Усього корабель розрахований на шість місць.

Для польотів на New Shepard потрібно відповідати певним критеріям: зріст від 152 до 193 сантиметрів, вага — від 50 до 101 кілограма, а також мати здатність витримувати перевантаження у 3g (під час запуску) й 5,5g (під час повернення в атмосферу).

Сам туристичний політ у космос матиме такий вигляд: New Shepard підніметься на висоту 100 кілометрів і в умовах невагомості нерухомо зависне на кілька хвилин. У цей час космічні туристи можуть поспостерігати за планетою з ілюмінаторів. Після цього New Shepard повернеться на Землю.

Передісторія:

  • Найбагатша людина світу, гендиректор компаній Amazon та Blue Origin Джефф Безос заявив, що у липні полетить у космос на власному космічному кораблі.

"Українська правда" в Threads

Теми: космос
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