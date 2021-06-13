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Полет в космос с Безосом продали за $28 миллионов

Воскресенье, 13 июня 2021, 02:15

Право полета на космическом корабле New Shepard, принадлежащем компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, продали на аукционе за 28 миллионов долларов.

Источник: Общественное со ссылкой на пресс-службу Blue Origin

Детали: Корабль 20 июля 2021 осуществит первый суборбитальный космический полет - там будет присутствовать и сам Безос.

В аукционе, объявленном 5 мая, приняли участие почти 7600 человек из 159 стран. До 19 мая принимались закрытые ставки. А в субботу, 12 июня, победителя выбирали в прямом эфире по наибольшему размеру ставки.

Вырученные с продажи билета средства Blue Origin направит своей детской организации Club for the Future, основанной в 2019 году для привлечения детей к изучению космонавтики и инженерии для развития космических исследований.

Имя того, кто победил, обещают назвать в течение ближайших нескольких недель. Но уже точно известно, что на борту New Shepard будут присутствовать сам Джефф Безос вместе со своим братом Марком. Всего корабль рассчитан на шесть мест.

Для полетов на New Shepard нужно соответствовать определенным критериям: рост от 152 до 193 сантиметров, вес - от 50 до 101 килограмма, а также иметь способность выдерживать перегрузки в 3g (при запуске) и 5,5g (при возвращении в атмосферу).

Сам туристический полет в космос будет выглядеть так: New Shepard поднимется на высоту 100 километров и в условиях невесомости неподвижно зависнет на несколько минут. В это время космические туристы могут понаблюдать за планетой из иллюминаторов. После этого New Shepard вернется на Землю.

Предыстория:

  • Самый богатый человек мира, гендиректор компании Amazon и Blue Origin Джефф Безос заявил, что в июле полетит в космос на собственном космическом корабле.

Темы: космос


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