В Україні за добу зробили 35 тисяч Covid-щеплень

У суботу, 12 червня, в Україні від коронавірусної інфекції вакцинували 35 тисяч людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: 34870 українців було щеплено протягом минулої доби. Серед них першу дозу отримали 28 384 людини, повністю імунізовані - 6 486 людей.

У суботу по всій країні працювали 257 мобільні бригади та 370 пунктів вакцинації.

Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 683 456 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 1 459 376 осіб, із них отримали 1 дозу - 1 459 374 особи, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 236 906 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом зроблено 1 696 280 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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