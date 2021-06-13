В Украине за сутки сделали 35 тысяч Covid-прививок

В субботу, 12 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинировали 35 тысяч человек.

Источник: Минздрав

Детали: 34 870 украинцев было привито за прошедшие сутки. Среди них первую дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы – 6 486 человек.

В субботу по всей стране работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов вакцинации.

По состоянию на 13 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 украинцев.

С начала прививочной кампании привито уже 1 459 376 человек, из них получили 1 дозу – 1 459 374 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 1 696 280 прививок.

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