НАСА показало гігантську ракету для польоту на Місяць

Американське космічне агентство НАСА повністю зібрало й оприлюднило фото своєї надважкої ракети, на якій астронавти незабаром полетять на Місяць.

Джерело: BBC

Деталі: Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді опустили 65-метровий основний ступінь ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами, вперше поєднавши таким чином всі три основних елементи ракети.

Запустити зазначену ракету в перший політ НАСА планує вже цьогоріч. В ході польоту, названого місія "Артеміда-1", ракета SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон". Астронавтів в ньому поки не буде, оскільки НАСА хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі і лише потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

Суперважка ракета SLS складається з гігантського, висотою з двадцятиповерховий будинок, основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів довжиною 54 метри кожен.

Твердопаливні прискорювачі будуть розганяти ракету в початковій фазі польоту – протягом перших двох хвилин.

Вся конструкція поки стоїть в гігантському складальному цеху. На мобільному пусковому комплексі ракету будуть спочатку тестувати, а потім він вивезе її на стартовий майданчик.

Передісторія: Установка твердопаливних прискорювачів на пусковий комплекс почалася ще у листопаді. Основний же ступінь весь цей час проходив масштабне тестування на стенді в штаті Міссісіпі.

У березні конструктори та інженери успішно провели стендовий запуск двигунів тривалістю 8 хвилин – саме стільки часу знадобиться SLS, щоб вибратися з земної атмосфери. Потім основний ступінь привезли на баржі в Космічний центр Кеннеді.

Довідка: Місія "Артеміда-3" стане першим польотом людини на Місяць після "Аполлона-17", який злітав на супутник Землі в далекому 1972 році. Контракт на створення спускового апарату, який сяде на Місяць, НАСА підписала з компанією SpaceX Ілона Маска.