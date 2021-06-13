НАСА показало гигантскую ракету для полета на Луну

Американское космическое агентство НАСА полностью собрало и опубликовало фото своей сверхтяжелой ракеты, на которой астронавты вскоре полетят на Луну.

Источник: BBC

Детали: Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.

Запустить указанную ракету в первый полет НАСА планирует уже в этом году. В ходе этого полета, названного миссия "Артемида-1", ракета SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов в нем пока не будет, так как НАСА хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и двух твердотопливных ускорителей длиной 54 метра каждый.

Твердотопливные ускорители будут разгонять ракету в начальной фазе полета, в его первые две минуты.

Вся конструкция пока стоит в гигантском сборочном цехе. На мобильном пусковом комплексе ракету будут вначале тестировать, а затем он вывезет ее на стартовую площадку.

Предыстория: Установка твердотопливных ускорителей на пусковой комплекс началась еще ноябре. Основная же ступень все это время проходила масштабное тестирование на стенде в штате Миссиссипи.

В марте конструкторы и инженеры успешно провели стендовый запуск двигателей продолжительностью восемь минут - именно столько времени понадобится SLS, чтобы выбраться из земной атмосферы. Затем основную ступень привезли на барже в Космический центр Кеннеди.

Справка: Миссия "Артемида-3" станет первым полетом человека на Луну после "Аполлона-17", слетавшего на спутник Земли в далеком 1972 году. Контракт на создание спускаемого аппарата, который сядет на Луну, НАСА подписала с компанией SpaceX Илона Маска.