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Невідомі влаштували вибух у Харкові, аби "обчистити" банкомат

Неділя, 13 червня 2021, 12:24

У Харкові правоохоронці розслідують обставини підриву банкомату, що стався в ніч на неділю.

Джерело: повідомлення відділу комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "Повідомлення про злочин надійшло до поліції близько 02:50. Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що невідомі особи здійснили підрив банкомату, розташованого у супермаркеті по проспекту Слави. Зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій, який помістили до відсіку для видачі грошей".

Деталі: У поліції зазначили, що в результаті вибуху постраждалих осіб немає, а суму викрадених коштів ще встановлюють.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці намагаються встановити та затримати осіб, причетних до злочину.

 
 
 

Українська правда
Теми: вибухХарківбанки


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