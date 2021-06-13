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Неизвестные устроили взрыв в Харькове, чтобы "обчистить" банкомат

Воскресенье, 13 июня 2021, 12:24

В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства взрыва банкомата, произошедшего в ночь на воскресенье.

Источник: сообщение отдела коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "Сообщение о преступлении поступило в полицию около 2:50. Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, расположенного в супермаркете по проспекту Славы. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег".

Детали: В полиции отметили, что в результате взрыва пострадавших нет, а сумму похищенных средств еще устанавливают.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители пытаются установить и задержать лиц, причастных к преступлению.

 
 
 

Украинская правда
Темы: взрывХарьковбанки


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