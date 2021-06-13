Град і шквали: синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови

У другій половині дня в неділю, 13 червня, Київ та Київську область охоплять грозові дощі. 14 червня на всій території України – грози й поривчастий вітер, місцями град.

Джерело: попередження ДСНС про небезпечні метеорологічні явища, Укргідрометцентр

Деталі: У Києві та в столичному регіоні найближчої доби гроза, шквали 15-20 м/с, І рівень небезпечності - жовтий.

Погода 13 червня

У понеділок, 14 червня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, більша частина території опиниться під впливом теплої та вологої повітряної маси, лише в західних областях буде дещо прохолодніше.

По всій Україні очікуються короткочасні дощі, грози (у північних та східних областях місцями), у Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями сильний дощ, вдень в окремих районах південних та центральних областей можливий град та шквали 15-20 м/с.

Температура вдень +20+25°, у східних областях до +28°, у західних регіонах від +15 до +21°.

Погода 14 червня

У вівторок, 15 червня, по всій Україні (окрім західних областей) знову пройдуть короткочасні грозові дощі.