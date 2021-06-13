Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Град и шквалы: синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях

Воскресенье, 13 июня 2021, 15:07
Град и шквалы: синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях

Во второй половине дня в воскресенье, 13 июня, Киев и Киевскую область охватят грозовые дожди. 14 июня на всей территории Украины - грозы и порывистый ветер, местами град.

Источник: предупреждение ГСЧС об опасных метеорологических явлениях, Укргидрометцентр

Детали: В Киеве и в столичном регионе в ближайшие сутки гроза, шквалы 15-20 м/с, I уровень опасности - желтый.

Погода 13 июня
Погода 13 июня

В понедельник, 14 июня, в Украине сохранится неустойчивый характер погоды, большая часть территории окажется под влиянием теплой и влажной воздушной массы, лишь в западных областях будет несколько прохладнее.

По всей Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы (в северных и восточных областях местами), в Карпатах, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами сильный дождь, днем ​​в отдельных районах южных и центральных областей град и шквалы до 20 м/с .

Температура днем ​​+20+25°, в восточных областях до +28°, в западных регионах от +15 до + 21°.

Погода 14 июня
Погода 14 июня

Во вторник, 15 июня, по всей Украине (кроме западных областей) снова пройдут кратковременные грозовые дожди.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: