Град и шквалы: синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях

Во второй половине дня в воскресенье, 13 июня, Киев и Киевскую область охватят грозовые дожди. 14 июня на всей территории Украины - грозы и порывистый ветер, местами град.

Источник: предупреждение ГСЧС об опасных метеорологических явлениях, Укргидрометцентр

Детали: В Киеве и в столичном регионе в ближайшие сутки гроза, шквалы 15-20 м/с, I уровень опасности - желтый.

Погода 13 июня

В понедельник, 14 июня, в Украине сохранится неустойчивый характер погоды, большая часть территории окажется под влиянием теплой и влажной воздушной массы, лишь в западных областях будет несколько прохладнее.

По всей Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы (в северных и восточных областях местами), в Карпатах, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами сильный дождь, днем ​​в отдельных районах южных и центральных областей град и шквалы до 20 м/с .

Температура днем ​​+20+25°, в восточных областях до +28°, в западных регионах от +15 до + 21°.

Погода 14 июня

Во вторник, 15 июня, по всей Украине (кроме западных областей) снова пройдут кратковременные грозовые дожди.