G7 звернулася з вимогами до Росії через конфлікт в Україні

Лідери держав "Групи семи" у підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Британії, звернулись з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Текст заяви лідерів був оприлюднений у неділю після обіду, повідомляє "Європейська правда".

У документі лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, вивести російські війська і техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові.

"Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку "нормандського процесу" для забезпечення виконання Мінських угод, і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир'я", - сказано в ухваленій всіма лідерами держав G7 заяві.

"Група семи" також підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, лідери G7 закликали Україну до подальшого проведення реформ.

"Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інститутів України, заохочуючи до подальшого прогресу в проведенні реформ", - сказано в комюніке.

В окремому пункті рішення лідери G7 закликали Росію зупинити дестабілізуючу поведінку.