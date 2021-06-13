Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

G7 звернулася з вимогами до Росії через конфлікт в Україні

Неділя, 13 червня 2021, 17:04

Лідери держав "Групи семи" у підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Британії, звернулись з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі. 

Текст заяви лідерів був оприлюднений у неділю після обіду, повідомляє "Європейська правда".

У документі лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, вивести російські війська і техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові. 

"Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку "нормандського процесу" для забезпечення виконання Мінських угод, і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир'я", - сказано в ухваленій всіма лідерами держав G7 заяві.

"Група семи" також підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. 

Крім того, лідери G7 закликали Україну до подальшого проведення реформ.

"Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інститутів України, заохочуючи до подальшого прогресу в проведенні реформ", - сказано в комюніке.

В окремому пункті рішення лідери G7 закликали Росію зупинити дестабілізуючу поведінку.

Теми: G7Росіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами

Євро 2020: Україна дала бій Нідерландам

Хореограф Григорій Чапкіс пішов із життя

Генсек НАТО назвав дві ознаки причетності РФ до посадки літака Ryanair

фото, відеоНетаньяху змістили з посади прем'єра Ізраїлю після 12-річного правління

У Росії виявили оригінальні мутації коронавірусу

Усі новини...
G7
Лідери G7 закликали Росію зупинити дестабілізуючу поведінку
Саміт G7 погодив розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідніших країн
Україна – серед основних тем саміту "Великої сімки" з міжнародних питань
Останні новини
05:34
У Німеччині глава МОЗ хоче скасувати носіння захисних масок
04:16
ЗМІ оприлюднили всі 35 годин "плівок Медведчука"
03:19
Байден привітав новий уряд Ізраїлю
02:30
На Херсонщині поліцейський стріляв в атовців, справу розслідує ДБР – ЗМІ
01:47
"Хлопці знайшли в собі сили пресингувати" – Шевченко про гру збірної України з Нідерландами
01:17
Байден прибув у Брюссель на саміт НАТО
00:45
"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами
00:32
Лідери G7 закликали провести у Білорусі нові президентські вибори
23:53
Євро 2020: Україна дала бій Нідерландам
23:36
Зеленський подякував G7 за заклик до РФ відвести війська
Усі новини...