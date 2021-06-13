Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

G7 обратилась с требованиями к России из-за конфликта в Украине

Воскресенье, 13 июня 2021, 17:04

Лидеры государств "Группы семи" в итоговом коммюнике трехдневного саммита, прошедшего в Великобритании, обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе.

Текст заявления лидеров был обнародован в воскресенье после обеда, сообщает "Европейская правда".

В документе лидеры G7 призвали Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, вывести российские войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и на Крымском полуострове.

"Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку "нормандского процесса" для обеспечения выполнения Минских соглашений, и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия", - говорится в принятом всеми лидерами государств G7 заявлении.

"Группа семи" также подтвердила свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Кроме того, лидеры G7 призвали Украину к дальнейшему проведению реформ.

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя к дальнейшему прогрессу в проведении реформ", - говорится в коммюнике.

В отдельном пункте решения лидеры G7 призвали Россию остановить свое дестабилизирующее поведение.

Темы: G7Росcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами

Евро-2020: сборная Украины в боевом матче проиграла Нидерландам

Хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни

Генсек НАТО назвал два признака причастности РФ к посадке самолета Ryanair

фото, видеоНетаньяху сместили с должности премьера Израиля после 12-летнего правления

В России обнаружили оригинальные мутации коронавируса

Все новости...
G7
Лидеры G7 призвали Россию остановить дестабилизирующее поведение
Саммит G7 согласовал распределение 2,3 млрд доз вакцин среди бедных стран
Украина – среди основных тем саммита "Большой семерки" по международным вопросам
Последние новости
05:34
В Германии глава Минздрава хочет отменить ношение защитных масок
04:16
СМИ обнародовали все 35 часов "пленок Медведчука"
03:19
Байден поприветствовал новое правительство Израиля
02:30
На Херсонщине полицейский стрелял в атовцев, дело расследует ГБР – СМИ
01:47
"Ребята нашли в себе силы прессинговать" – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами
01:17
Байден прибыл в Брюссель на саммит НАТО
00:45
"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами
00:32
Лидеры G7 призвали провести в Беларуси новые президентские выборы
23:53
Евро-2020: сборная Украины в боевом матче проиграла Нидерландам
23:36
Зеленский поблагодарил G7 за призыв к РФ отвести войска
Все новости...