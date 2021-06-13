G7 обратилась с требованиями к России из-за конфликта в Украине

Лидеры государств "Группы семи" в итоговом коммюнике трехдневного саммита, прошедшего в Великобритании, обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе.

Текст заявления лидеров был обнародован в воскресенье после обеда, сообщает "Европейская правда".

В документе лидеры G7 призвали Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, вывести российские войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и на Крымском полуострове.

"Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку "нормандского процесса" для обеспечения выполнения Минских соглашений, и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия", - говорится в принятом всеми лидерами государств G7 заявлении.

"Группа семи" также подтвердила свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Кроме того, лидеры G7 призвали Украину к дальнейшему проведению реформ.

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя к дальнейшему прогрессу в проведении реформ", - говорится в коммюнике.

В отдельном пункте решения лидеры G7 призвали Россию остановить свое дестабилизирующее поведение.