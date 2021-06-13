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Марш захисників та військова техніка: у Маріуполі відзначили річницю визволення

Неділя, 13 червня 2021, 17:40
фото поліції

У Маріуполі відбулися урочистості з нагоди 7-ї річниці визволення міста від окупації незаконних збройних формувань.

Джерело: поліція Донецької області

 

Деталі: Центральним проспектом до Театральної площі рушила колонна військової техніки та піша колона представників силових структур: працівники Нацполіції України, полку "Азов", військовослужбовці, рятівники та курсанти ДонДУВС МВС України.

Привітали захисників міста командувач Національної гвардії Микола Балан, заступник командувача об’єднаних сил з питань застосування поліції Руслан Мороз, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, заступник командувача об’єднаних сил Віктор Ганущак, начальник поліції Донецької області Микола Семенишин. До урочистостей долучилися представники органів державної влади та місцевого самоврядування, керівництво провідних вишів та представники інших органів МВС.

Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

 

56 бійців, які брали участь у спецоперації та зараз боронять Донеччину, нагороджені вогнепальною зброєю та іншими відзнаками МВС, нагрудним знаком Національної гвардії України "За доблесну службу", відзнакою командувача об’єднаних сил "За звитягу та вірність", подяками облдержадміністрації та міської ради.

 

Урочистості завершилися маршем захисників під музичний супровід оркестру ГУНП в Донецькій області.

 
 

Довідка: У 2014 році Маріуполь протягом місяця перебував під контролем проросійських окупантів.

Під час терористичної агресії було вбито 31 людину, 117 поранено.

На захист Маріуполя стали працівники правоохоронних органів, військовослужбовці та бійці добровольчого полку "Азов". 13 червня 2014 року місто було звільнено від незаконних збройних формувань.

Українська правда
Теми: Маріупольокупація


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