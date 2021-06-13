Марш защитников и военная техника: в Мариуполе отметили годовщину освобождения

В Мариуполе состоялись торжества по случаю 7-й годовщины освобождения города от оккупации незаконных вооруженных формирований.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: Центральным проспектом до Театральной площади двинулась колонна военной техники и пешая колонна представителей силовых структур: работники Нацполиции Украины, полка "Азов", военнослужащие, спасатели и курсанты ДонДУВД МВД Украины.

Поздравили защитников города командующий Национальной гвардии Николай Балан, заместитель командующего объединенных сил по вопросам применения полиции Руслан Мороз, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, заместитель командующего объединенных сил Виктор Ганущак, начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин. К торжествам присоединились представители органов государственной власти и местного самоуправления, руководство ведущих вузов и представители других органов МВД.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

56 бойцов, участвовавших в спецоперации и сейчас защищающих Донбасс, награждены огнестрельным оружием и другими знаками отличия МВД, нагрудным знаком Национальной гвардии Украины "За доблестную службу", знаком отличия командующего объединенных сил "За победу и верность", благодарностями облгосадминистрации и городского совета.

Торжества завершились Маршем защитников под музыкальное сопровождение оркестра ГУНП в Донецкой области.

Справка: В 2014 году Мариуполь в течение месяца находился под контролем пророссийских оккупантов.

Во время террористической агрессии были убиты 31 человека, 117 получили ранения.

На защиту Мариуполя стали работники правоохранительных органов, военнослужащие и бойцы добровольческого полка "Азов". 13 июня 2014 года город был освобожден от незаконных вооруженных формирований.