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Нетаньяху змістили з посади прем'єра Ізраїлю після 12-річного правління

Неділя, 13 червня 2021, 21:12

В Ізраїлі Кнесет відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Новим прем'єром призначений Нафталі Беннетт.

Із 120 депутатів Кнесету 60 виступило "за" так званий "змінний уряд", 59 – "проти" і один депутат утримався.

Після голосування Нетаньяху потиснув руку новому прем'єр-міністру Ізраїлю Беннетту.

Нетаньяху обмінюється рукостисканням в Кнесеті з новообраним прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом
Нетаньяху обмінюється рукостисканням в Кнесеті з новообраним прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом
скріншот 12 каналу

Повідомляється, що тисячі людей святкують прихід нового уряду на площі Рабина в Тель-Авіві.

У той же час, біля резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі сотні людей проводять мітинг на підтримку Нетаньяху.

Довідка: Нетаньяху займав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю в період з 1996 по 1999 рік і з 2009 по 2021 рік, також був міністром оборони і міністром фінансів Ізраїлю.

Українська правда
Теми: Ізраїль


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