Нетаньяху змістили з посади прем'єра Ізраїлю після 12-річного правління
В Ізраїлі Кнесет відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління.
Джерело: Times of Israel
Деталі: Новим прем'єром призначений Нафталі Беннетт.
Із 120 депутатів Кнесету 60 виступило "за" так званий "змінний уряд", 59 – "проти" і один депутат утримався.
Після голосування Нетаньяху потиснув руку новому прем'єр-міністру Ізраїлю Беннетту.
Повідомляється, що тисячі людей святкують прихід нового уряду на площі Рабина в Тель-Авіві.
כיכר רבין צהלה ושמחה 🇮🇱🎊💙 pic.twitter.com/FuzzMvCWtP— Shmulik💙🇮🇱 מיוני (@shmulikmioni) June 13, 2021
У той же час, біля резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі сотні людей проводять мітинг на підтримку Нетаньяху.
מאות בהפגנת תמיכה בנתניהו סמוך למעון רה"מ בירושלים@VeredPelman pic.twitter.com/ywP1a4sLBi— כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021
Довідка: Нетаньяху займав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю в період з 1996 по 1999 рік і з 2009 по 2021 рік, також був міністром оборони і міністром фінансів Ізраїлю.