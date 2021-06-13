Нетаньяху змістили з посади прем'єра Ізраїлю після 12-річного правління

В Ізраїлі Кнесет відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Новим прем'єром призначений Нафталі Беннетт.

Із 120 депутатів Кнесету 60 виступило "за" так званий "змінний уряд", 59 – "проти" і один депутат утримався.

Після голосування Нетаньяху потиснув руку новому прем'єр-міністру Ізраїлю Беннетту.

Нетаньяху обмінюється рукостисканням в Кнесеті з новообраним прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом скріншот 12 каналу

Повідомляється, що тисячі людей святкують прихід нового уряду на площі Рабина в Тель-Авіві.

У той же час, біля резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі сотні людей проводять мітинг на підтримку Нетаньяху.

מאות בהפגנת תמיכה בנתניהו סמוך למעון רה"מ בירושלים@VeredPelman pic.twitter.com/ywP1a4sLBi — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

Довідка: Нетаньяху займав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю в період з 1996 по 1999 рік і з 2009 по 2021 рік, також був міністром оборони і міністром фінансів Ізраїлю.