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Нетаньяху сместили с должности премьера Израиля после 12-летнего правления

Воскресенье, 13 июня 2021, 21:12
Нетаньяху сместили с должности премьера Израиля после 12-летнего правления

В Израиле Кнессет отстранил от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху после 12-летнего правления.

Источник: Times of Israel

Детали: Новым премьером назначен Нафтали Беннетт.

Из 120 депутатов Кнессета 60 выступило "за" так называемое "сменное правительство", 59 – "против" и один воздержался.

После голосования Нетаньяху пожал руку новому премьер-министру Израиля Беннетту.

Нетаньяху обменивается рукопожатием в Кнессете с новоизбранным премьер-министром Нафтали Беннеттом
Нетаньяху обменивается рукопожатием в Кнессете с новоизбранным премьер-министром Нафтали Беннеттом
скриншот 12-го канала

Сообщается, что тысячи людей празднуют приход нового правительства на площади Рабина в Тель-Авиве.

В то же время, у резиденции премьер-министра в Иерусалиме сотни людей проводят митинг в поддержку Нетаньяху.

Справка: Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля в период с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год, также был министром обороны и министром финансов Израиля.

Украинская правда

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Темы: Израиль
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