Байден порівняв королеву Єлизавету зі своєю мамою

Президент США Джо Байден і його дружина Джілл Байден провели зустріч із королевою Великобританії Єлизаветою II у Віндзорському замку.

Джерело: CNN

Деталі: Зустріч тривала близько години і була першою зустріччю королеви один на один зі світовим лідером з початку пандемії коронавірусу. Це також один з перших її публічних заходів з того часу, як її чоловік, принц Філіп, помер цього року у віці 99 років.

Після зустрічі з королевою Байден заявив в аеропорту Хітроу, що у них була "чудова розмова".

За його словами, Єлизавета ІІ хотіла дізнатися про президента РФ Володимира Путіна, з яким Байден зустрінеться наступного тижня, і президента Китаю Сі Цзіньпіна.

