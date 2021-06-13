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Байден порівняв королеву Єлизавету зі своєю мамою

Неділя, 13 червня 2021, 21:57
NYTIMES.COM

Президент США Джо Байден і його дружина Джілл Байден провели зустріч із королевою Великобританії Єлизаветою II у Віндзорському замку.

Джерело: CNN

Деталі: Зустріч тривала близько години і була першою зустріччю королеви один на один зі світовим лідером з початку пандемії коронавірусу. Це також один з перших її публічних заходів з того часу, як її чоловік, принц Філіп, помер цього року у віці 99 років.

Після зустрічі з королевою Байден заявив в аеропорту Хітроу, що у них була "чудова розмова".

За його словами, Єлизавета ІІ хотіла дізнатися про президента РФ Володимира Путіна, з яким Байден зустрінеться наступного тижня, і президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Байден зазначив, що королева "була дуже великодушною" і нагадала йому його матір "з точки зору її зовнішнього вигляду і великодушності".

На питання, чи запросив він королеву до Білого дому, президент США відповів, що запросив.

Українська правда
Теми: БайденВелика Британія


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