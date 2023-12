Байден сравнил королеву Елизавету со своей мамой

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден провели встречу с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке.

Источник: CNN

Детали: Встреча длилась около часа и была первой встречей королевы один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса. Это также одно из первых ее публичных мероприятий с тех пор, как ее муж, принц Филипп, умер в этом году в возрасте 99 лет.

После встречи с королевой Байден заявил в аэропорту Хитроу, что у них был "отличный разговор".

По его словам, Елизавета хотела узнать о президенте РФ Владимире Путине, с которым Байден встретится на следующей неделе, и президенте Китая Си Цзиньпине.

