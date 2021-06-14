Лідери G7 закликали провести у Білорусі нові президентські вибори

Провести у Білорусі нові вільні та чесні президентські вибори закликали лідери країн "Великої сімки".

Джерело: Укрінформ, спільне комюніке за підсумками триденного саміту G7, що проходив у Великій Британії

Дослівно: "Ми закликаємо режим (Білорусі – ред.) змінити курс і виконати рекомендації незалежної експертної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в рамках Московського механізму, вступити у змістовний діалог з усіма верствами суспільства і провести нові вільні й чесні вибори".

Деталі: Лідери G7 також висловили занепокоєння атаками білоруської влади на права людини, основні свободи та міжнародне право, прикладом чого, як зазначається у комюніке, є примусова посадка літака рейсу FR4978 та арешт журналіста Протасевича.

"Ми будемо спільно працювати над тим, щоб притягнути винних до відповідальності, у тому числі шляхом введення санкцій, і ми будемо продовжувати підтримувати громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права людини у Білорусі", - зазначається в офіційному повідомленні.

Передісторія:

23 вересня 2020 року Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Лукашенку. Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту . Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих. Низка країн заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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