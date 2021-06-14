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Лідери G7 закликали провести у Білорусі нові президентські вибори

Понеділок, 14 червня 2021, 00:32
Лідери G7 закликали провести у Білорусі нові президентські вибори

Провести у Білорусі нові вільні та чесні президентські вибори закликали лідери країн "Великої сімки".

Джерело: Укрінформ, спільне комюніке за підсумками триденного саміту G7, що проходив у Великій Британії

Дослівно: "Ми закликаємо режим (Білорусі – ред.) змінити курс і виконати рекомендації незалежної експертної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в рамках Московського механізму, вступити у змістовний діалог з усіма верствами суспільства і провести нові вільні й чесні вибори".

Деталі: Лідери G7 також висловили занепокоєння атаками білоруської влади на права людини, основні свободи та міжнародне право, прикладом чого, як зазначається у комюніке, є примусова посадка літака рейсу FR4978 та арешт журналіста Протасевича.

"Ми будемо спільно працювати над тим, щоб притягнути винних до відповідальності, у тому числі шляхом введення санкцій, і ми будемо продовжувати підтримувати громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права людини у Білорусі", - зазначається в офіційному повідомленні.

Передісторія:

  • 23 вересня 2020 року Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.
  • Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.
  • Низка країн заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьG7вибори
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