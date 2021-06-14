Лидеры G7 призвали провести в Беларуси новые президентские выборы
Провести в Беларуси новые свободные и честные президентские выборы призвали лидеры стран "Большой семерки".
Источник: Укринформ, совместное коммюнике по итогам трехдневного саммита G7, проходившем в Великобритании
Дословно: "Мы призываем режим (Беларуси – ред.) изменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми слоями общества и провести новые свободные и честные выборы".
Детали: Лидеры G7 также выразили обеспокоенность атаками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером чего, как отмечается в коммюнике, является принудительная посадка самолета рейса FR4978 и арест журналиста Протасевича.
"Мы будем совместно работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе путем введения санкций, и мы будем продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси", - говорится в официальном сообщении.
Предыстория:
- 23 сентября 2020 года Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.
- Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.
- Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.
- Ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.
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