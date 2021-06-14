Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеры G7 призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

Понедельник, 14 июня 2021, 00:32
Лидеры G7 призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

Провести в Беларуси новые свободные и честные президентские выборы призвали лидеры стран "Большой семерки".

Источник: Укринформ, совместное коммюнике по итогам трехдневного саммита G7, проходившем в Великобритании

Дословно: "Мы призываем режим (Беларуси – ред.) изменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми слоями общества и провести новые свободные и честные выборы".

Детали: Лидеры G7 также выразили обеспокоенность атаками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером чего, как отмечается в коммюнике, является принудительная посадка самолета рейса FR4978 и арест журналиста Протасевича.

"Мы будем совместно работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе путем введения санкций, и мы будем продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси", - говорится в официальном сообщении.

Предыстория:

  • 23 сентября 2020 года Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.
  • Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.
  • Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.
  • Ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

Читайте также "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси

Темы: БеларусьG7виборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных
Белорусские пограничники заявили, что сбили украинский дрон
Третья колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь – СМИ
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: