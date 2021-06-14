У Німеччині глава МОЗ хоче скасувати носіння захисних масок

У зв'язку зі зниженням кількості хворих на коронавірус у Німеччині міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан виступає за скасування обов'язкового носіння захисних масок.

Джерело: Шпан, цитує DW

Пряма мова: "Ми повинні діяти поетапно: в якості першого кроку можна відмовитися від вимоги носити маски на вулиці".

Деталі: Крім того, у регіонах з дуже низьким рівнем захворюваності та високим рівнем вакцинації Шпан пропонує поступово дозволити не носити маски і у приміщеннях.

Нагадаємо: Німеччина з четверга, 10 червня, почала покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, який зможуть отримати повністю щеплені проти коронавірусу жителі.