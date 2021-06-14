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В Германии глава Минздрава хочет отменить ношение защитных масок

Понедельник, 14 июня 2021, 05:34

В связи со снижением количества больных коронавирусом в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступает за отмену обязательного ношения защитных масок.

Источник: Шпан, цитирует DW

Прямая речь: "Мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага можно отказаться от требования носить маски на улице".

Детали: Кроме того, в регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.

Напомним: Германия с четверга, 10 июня, начала пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, который смогут получить полностью привитые против коронавируса жители.

Темы: Германиякарантин


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