В Германии глава Минздрава хочет отменить ношение защитных масок

В связи со снижением количества больных коронавирусом в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступает за отмену обязательного ношения защитных масок.

Источник: Шпан, цитирует DW

Прямая речь: "Мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага можно отказаться от требования носить маски на улице".

Детали: Кроме того, в регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.

Напомним: Германия с четверга, 10 июня, начала пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, который смогут получить полностью привитые против коронавируса жители.