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У світі пандемія COVID іде на спад, а в Росії – посилюється

Понеділок, 14 червня 2021, 06:30

За минулу добу у світі діагностували понад 355 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Колумбії. Росія вже 4-та у світі за поширенням вірусу і 1-ша в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 68 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – майже 37 тисяч, а в Колумбії – понад 28 тисяч випадків.

Окрім того, понад 14 тисяч хворих зареєстрували в Росії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Індонезія.

Україна серед країн світу займає 48 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

Росія вже 4-та у світі за поширенням вірусу і 1-ша в Європі.

У світі померли за добу понад 6 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

 
 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 160 753 418 осіб. Наразі нараховується понад 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 819 599 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає число важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.
  • З 7 червня в РФ щодня зростає добова кількість нових заражень Covid-19.
  • У суботу, 12 червня, в РФ зареєстрували 14 723 випадки зараження коронавірусом, це пікове значення з середини лютого. Найбільше хворих виявлено у Москві.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019світРосіяІндія


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