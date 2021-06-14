У світі пандемія COVID іде на спад, а в Росії – посилюється
За минулу добу у світі діагностували понад 355 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Колумбії. Росія вже 4-та у світі за поширенням вірусу і 1-ша в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 68 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – майже 37 тисяч, а в Колумбії – понад 28 тисяч випадків.
Окрім того, понад 14 тисяч хворих зареєстрували в Росії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Індонезія.
Україна серед країн світу займає 48 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.
Росія вже 4-та у світі за поширенням вірусу і 1-ша в Європі.
У світі померли за добу понад 6 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 160 753 418 осіб. Наразі нараховується понад 12 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 819 599 смерті від COVID-19.
Передісторія:
- У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає число важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.
- З 7 червня в РФ щодня зростає добова кількість нових заражень Covid-19.
- У суботу, 12 червня, в РФ зареєстрували 14 723 випадки зараження коронавірусом, це пікове значення з середини лютого. Найбільше хворих виявлено у Москві.