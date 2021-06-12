Covid у РФ: кількість хворих росте, у Москві – рекордні показники й карантин

У Росії в останні дні спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає число важких хворих. У Москві за минулу добу виявили 6 701 випадок зараження Covid-19, це найвищий показник з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в місті ввели карантин.

Джерело: Медуза, Радіо Свобода

Деталі: У Росії за минулий день COVID-19 діагностований у 13 510 осіб - це пікова кількість заражень з середини лютого.

Рекордні показники фіксує і столиця РФ. У п'ятницю мер Москви Сергій Собянін визнав сплеск пандемії, а вже в суботу, 12 червня, оголосив про нові карантинні обмеження, які діятимуть у місті до 20 червня.

Роботодавців в Москві зобов'язали вжити заходів, спрямованих на "мінімізацію очної присутності працівників". До 20 червня заборонили роботу дитячих ігрових кімнат та фуд-кортів в торгових центрах.

При цьому рішення ввести карантин на території всієї Росії поки немає.

Пряма мова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова: "По федеральному рівню в даний час рішень немає".

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