Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии отмену коронавирусных ограничений отложат на 4 недели

Понедельник, 14 июня 2021, 10:01
В Британии отмену коронавирусных ограничений отложат на 4 недели

Власти Великобритании решили отложить на четыре недели отмену всех ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По данным издания, в понедельник вечером премьер-министр Борис Джонсон обратится к нации с призывом проявить терпение и объявит, что отмена ограничений, запланированная на 21 июня, будет отложена на срок до четырех недель.

Премьер намерен обозначить отсрочку до 19 июля, поскольку правительство пытается достичь своей цели - предложить всем взрослым по меньшей мере одну дозу вакцины до конца следующего месяца.

Источник в правительстве сказал, что Джонсон рассматривает это как "последний этап", поскольку он стремится обеспечить защиту как можно большего числа людей до того, как будут смягчены ограничения. Премьер неоднократно заявлял, что отмена ограничений должна быть "необратимой".

Ожидается, что в попытке смягчить критику Джонсон отменит ограничения на количество гостей на свадьбах и позволит проводить спортивные и культурные мероприятия с большим количеством сидячих мест на открытом воздухе.

Ранее Джонсон заявлял, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна.

Рост числа инфекций в Великобритании обусловлен штаммом Delta, впервые выявленным в Индии, на который сейчас приходится 90% случаев.

Считается, что он примерно на 60% более заразен, чем вариант Alpha - который ранее был доминирующим в Британии - и вдвое чаще приводит к госпитализации инфицированных людей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританиякарантинкоронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Великобритания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: