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В Британии отмену коронавирусных ограничений отложат на 4 недели

Понедельник, 14 июня 2021, 10:01

Власти Великобритании решили отложить на четыре недели отмену всех ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По данным издания, в понедельник вечером премьер-министр Борис Джонсон обратится к нации с призывом проявить терпение и объявит, что отмена ограничений, запланированная на 21 июня, будет отложена на срок до четырех недель.

Премьер намерен обозначить отсрочку до 19 июля, поскольку правительство пытается достичь своей цели - предложить всем взрослым по меньшей мере одну дозу вакцины до конца следующего месяца.

Источник в правительстве сказал, что Джонсон рассматривает это как "последний этап", поскольку он стремится обеспечить защиту как можно большего числа людей до того, как будут смягчены ограничения. Премьер неоднократно заявлял, что отмена ограничений должна быть "необратимой".

Ожидается, что в попытке смягчить критику Джонсон отменит ограничения на количество гостей на свадьбах и позволит проводить спортивные и культурные мероприятия с большим количеством сидячих мест на открытом воздухе.

Ранее Джонсон заявлял, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна.

Рост числа инфекций в Великобритании обусловлен штаммом Delta, впервые выявленным в Индии, на который сейчас приходится 90% случаев.

Считается, что он примерно на 60% более заразен, чем вариант Alpha - который ранее был доминирующим в Британии - и вдвое чаще приводит к госпитализации инфицированных людей.

Темы: ВеликобританиякарантинкоронавирусCovid-2019эпидемия


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