Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ОБСЄ приїхала до Маріуполя, щоб оцінити безпекову ситуацію в Азовському морі

Понеділок, 14 червня 2021, 11:10
Глава ОБСЄ приїхала до Маріуполя, щоб оцінити безпекову ситуацію в Азовському морі

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде в рамках робочого візиту в Україну прибула до Маріуполя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лінде написала у Twitter.

"В порту Маріуполя на Азовському морі оцінюємо ситуацію з регіональною безпекою після недавньої напруженості. Суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов'язань ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Заступник глави МЗС Василь Боднар написав у Facebook, що керівництво маріупольського порту поінформувало Лінде про стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою.

Лінде також зустрілася із заступником міністра оборони України та командиром тактичної групи "Маріуполь", які розповіли їй про безпекову ситуацію в Азовському морі та заходи зі зміцнення берегової оборони.

Це буде вже другий візит Анн Лінде до України з початку шведського головування в ОБСЄ.

Читайте також інтерв’ю "Європейської правди": Голова ОБСЄ Анн Лінде: Україна виконала всі умови для нової "Нормандії" з Путіним

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: