Глава ОБСЄ приїхала до Маріуполя, щоб оцінити безпекову ситуацію в Азовському морі

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде в рамках робочого візиту в Україну прибула до Маріуполя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лінде написала у Twitter.

"В порту Маріуполя на Азовському морі оцінюємо ситуацію з регіональною безпекою після недавньої напруженості. Суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов'язань ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Заступник глави МЗС Василь Боднар написав у Facebook, що керівництво маріупольського порту поінформувало Лінде про стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою.

Лінде також зустрілася із заступником міністра оборони України та командиром тактичної групи "Маріуполь", які розповіли їй про безпекову ситуацію в Азовському морі та заходи зі зміцнення берегової оборони.

Це буде вже другий візит Анн Лінде до України з початку шведського головування в ОБСЄ.

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