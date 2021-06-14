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Глава ОБСЕ приехала в Мариуполь, чтобы оценить ситуацию с безопасностью в Азовском море

Понедельник, 14 июня 2021, 11:10

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде в рамках рабочего визита в Украину прибыла в Мариуполь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Линде написала в Twitter.

"В порту Мариуполя на Азовском море оцениваем ситуацию с региональной безопасностью после недавней напряженности. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Заместитель главы МИД Василий Боднар написал в Facebook, что руководство мариупольского порта проинформировало Линде о его состоянии и проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, ограничения прохода Керченским проливом.

Линде также встретилась с заместителем министра обороны Украины и командиром тактической группы "Мариуполь", которые рассказали ей о безопасности в Азовском море и мерах по укреплению береговой обороны.

Это будет уже второй визит Анн Линде в Украину с начала шведского председательства в ОБСЕ.

Читайте также интервью "Европейской правды": Глава ОБСЕ Анн Линде: Украина выполнила все условия для новой "Нормандии" с Путиным



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