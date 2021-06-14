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Військові хотіли викрасти зброю з військової частини - СБУ

Понеділок, 14 червня 2021, 11:27

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ викрили 3 військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї.

Джерело: СБУ

Деталі: Вказано, що йдеться про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу.

Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.

Під час слідчих дій правоохоронці, зокрема, вилучили: АГС – автоматичні станкові гранатомети 4 шт; РПГ – ручні протитанкові гранатомети 2 шт; ПКМ – кулемет Калашникова модернізований 1 шт; ПКТ – кулемет Калашникова танковий 3 шт; АК 74 – автомат Калашникова 1 шт, АК 47 – автомат Калашникова 1 шт; АКМС – автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт; ГП 25 – гранатомети підствольні 10 шт; ПМ – пістолет Макарова 1 шт; ствол до ПКТ 2 шт; ствол до ПК 1 шт.

Вказано, що наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

В СБУ "Українській правді" уточнили, що викриття відбулося минулого тижня.

Додатково: Операція проводилась спільно з СУ ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері операції Об’єднаних сил.

Українська правда
Теми: СБУармія


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