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Военные хотели похитить оружие из военной части - СБУ

Понедельник, 14 июня 2021, 11:27

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ разоблачили 3 военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия.

Источник: СБУ

Детали: Указано, что речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения.

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.

Во время следственных действий правоохранители, в частности, изъяли: АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт; РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт; ПКМ - пулемет Калашникова модернизированный 1 шт ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт; АК 74 - автомат Калашникова 1 шт, АК 47 - автомат Калашникова 1 шт АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт; ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт; ПМ - пистолет Макарова 1 шт ствол в ПКТ 2 шт; ствол к ПК 1 шт.

Указано, что сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

В СБУ "Украинской правде" уточнили, что разоблачение произошло на прошлой неделе.

Дополнительно: Операция проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: СБУармия


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