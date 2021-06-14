Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные хотели похитить оружие из военной части - СБУ

Понедельник, 14 июня 2021, 11:27
Военные хотели похитить оружие из военной части - СБУ

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ разоблачили 3 военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия.

Источник: СБУ

Детали: Указано, что речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения.

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.

Во время следственных действий правоохранители, в частности, изъяли: АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт; РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт; ПКМ - пулемет Калашникова модернизированный 1 шт ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт; АК 74 - автомат Калашникова 1 шт, АК 47 - автомат Калашникова 1 шт АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт; ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт; ПМ - пистолет Макарова 1 шт ствол в ПКТ 2 шт; ствол к ПК 1 шт.

Указано, что сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

В СБУ "Украинской правде" уточнили, что разоблачение произошло на прошлой неделе.

Дополнительно: Операция проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: СБУармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
СБУ
Контрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: